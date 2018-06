Erst im April wurde Nguyen Van Dai zu 15 Jahren Haft verurteilt. Nun darf der Bürgerrechtler überraschend nach Deutschland ins Exil wandern.

Vietnam hat den prominenten Bürgerrechtler Nguyen Van Dai vorzeitig aus der Haft entlassen und nach Deutschland ausreisen lassen. Der 49-Jährige landete am Freitag gemeinsam mit seiner Ehefrau an Bord einer Linienmaschine in Frankfurt am Main. Anschließend flog er nach Berlin weiter. Die Bundesregierung begrüßte die Freilassung. Das Auswärtige Amt sprach von einem "bemerkenswerten humanitären Schritt Vietnams."

Dai gehört zu den prominentesten Regierungskritikern des südostasiatischen Landes, das von einer kommunistischen Einparteienregierung geführt wird. Der Menschenrechtsanwalt war erst im April zu 15 Jahren Haft und weiteren fünf Jahren Hausarrest verurteilt worden. Damals wurde er von einem Gericht in Hanoi für schuldig befunden, einen Umsturz geplant zu haben. International gab es dagegen ...

