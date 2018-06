Der Tesla-S-Konkurrent aus dem Hause Porsche trägt den Namen "Taycan". Für die Stuttgarter ist es das erste Projekt einer Milliardenoffensive.

Porsche hat das Geheimnis um den Namen seines ersten reinen Elektrosportwagens gelüftet: Das bisher als "Mission E" bezeichnete Modell heiße "Taycan", kündigte Porsche-Chef Oliver Blume am Freitag auf einem Festakt zum 70-jährigen Jubiläum des Autobauers in Stuttgart an. Der orientalische Begriff bedeute "lebhaftes, junges Pferd" und greife damit das Wappentier im Porsche-Logo auf, ein springendes Ross.

Der Taycan soll 2019 in Serie gehen und ein starker Konkurrent des Tesla Model S werden. Die ursprünglich geplante Jahresproduktion von 20.000 Fahrzeugen ...

