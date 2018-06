Autolus Therapeutics Limited (wird in Autolus Therapeutics plc umstrukturiert) ("Autolus"), ein auf der klinischen Stufe tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das programmierte T-Zelltherapien der nächsten Generation entwickelt, meldet den Beginn der Roadshow für seinen Börsengang in den USA mit bis zu 7.812.500 American Depositary Shares ("ADS"), die 7.812.500 Stammaktien entsprechen. Der Emissionspreis wird aus heutiger Sicht vor Abzug von Emissionsabschlägen und Provisionen zwischen $15,00 und $17,00 pro ADS liegen, was zu einem ungefähren Gesamtangebotsvolumen von $117,2 Millionen bis $132,8 Millionen führen würde. Autolus erwartet außerdem, den Konsortialbanken eine 30-Tage-Option zum Kauf von bis zu weiteren 1.171.875 ADS zum Emissionspreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen zu gewähren. Alle ADS, die im Rahmen des geplanten Emissionsangebots verkauft werden sollen, werden von Autolus verkauft. Autolus hat ein Listing seiner ADS am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol "AUTL" beantragt.

Goldman Sachs Co. LLC und Jefferies LLC begleiten die Emission gemeinsam als Bookrunning-Manager. Wells Fargo Securities, LLC und William Blair Company, L.L.C. agieren als Lead Manager.

Das Emissionsangebot wird ausschließlich per Prospekt erfolgen. Ein Exemplar des vorläufigen Prospekts zur Emission ist von einem der beiden gemeinsamen Bookrunning-Manager für die Emission, Goldman Sachs Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, oder telefonisch unter +1 866 471 2526 oder per E-Mail unter prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com; oder Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, oder telefonisch unter 1 877 547 6340, oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com erhältlich. Zur Vermeidung von Missverständnissen handelt es sich bei diesem Prospekt nicht um einen "Prospekt" im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG (und deren Änderungen, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU, soweit sie in den entsprechenden EU-Mitgliedstaaten umgesetzt sind) und wird von keiner zuständigen Behörde in einem EU-Mitgliedstaat überprüft worden sein.

Eine Registrierungserklärung (Registration Statement) zu diesen Wertpapieren wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen vor der Bewilligung der Registrierungserklärung weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden. Bei dieser Pressemeldung handelt es sich weder um ein Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf in einem Rechtsraum dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung bzw. ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Registrierung oder Qualifizierung gemäß der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Rechtsraums ungesetzlich wäre.

Über Autolus

Autolus ist ein auf der klinischen Stufe tätiges privates biopharmazeutisches Unternehmen, das programmierte T-Zelltherapien der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs entwickelt. Mit einer großen Bandbreite proprietärer und modularer T-Zell-Programmiertechnologien entwickelt das Unternehmen zielgenaue, kontrollierte und hochaktive T-Zell-Therapien, die Krebszellen besser erkennen, ihre Abwehrmechanismen zerstören und diese Zellen eliminieren sollen. Autolus verfügt über eine Pipeline an in der Entwicklung befindlichen Produktkandidaten zur Behandlung von hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die von Autolus geplante Wertpapieremission. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt", "prognostiziert", "antizipiert" und "zukünftig" oder ähnliche Begriffe sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den mit einer Prognose zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen verbundenen Unwägbarkeiten und es kann nicht garantiert werden, dass die oben beschriebene Wertpapieremission zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt durchgeführt wird. Der Abschluss des geplanten Emissionsangebots und dessen Bedingungen unterliegen zahlreichen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Autolus liegen, darunter unter anderem die Marktbedingungen, ein Nichterreichen der üblichen Abschlussbedingungen sowie Risikofaktoren und anderen in den von Autolus bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegten Angelegenheiten. Autolus übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht per Gesetz verlangt wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Autolus Therapeutics Limited

Ansprechpartner für Investoren:

S.A. Noonan Communications, LLC

Susan A Noonan

+1 212 966 3650

susan@sanoonan.com

oder

Ansprechpartner für Medienvertreter:

JW Communications

Julia Wilson

+44 (0)7818 430877

juliawilsonuk@gmail.com