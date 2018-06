Der Aktienkurs der Deutschen Bank notiert am Freitag erneut tiefer als am Vortag. Investoren zeigen sich uneins darüber, wie die Gerüchte um eine Fusion zwischen Deutsche Bank und Commerzbank zu werten sind. Charttechnisch befindet sich die Deutsche-Bank-Aktie an einer langjährigen Unterstützung. Dort könnte Kaufinteresse aufkeimen.

