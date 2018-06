Aufgrund des derzeit hohen Auftragsbestands und einer vorteilhaften Währungssituation hat Infineon am Freitag mitgeteilt, dass man für das kommende Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum in Höhe von mindestens 10 Prozent erwarte. Für die darauffolgenden Jahre geht der Halbleiterhersteller von einem durchschnittlichen Umsatzwachstum in Höhe von 9 Prozent aus. Außerdem strebe man eine Investitionsquote von 15 Prozent an. Jede Erhöhung oder Veränderung des geplanten Umsatzwachstums würde außerdem ... (Johannes Weber)

