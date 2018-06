Wie in der aktuellen Woche bekannt wurde, hat die Aufsichtsrätin Christine Regitz Aktien von SAP verkauft. Der Preis der Transaktion lag bei 98 Euro je Anteilsschein und damit nahe dem aktuellen Kursniveau. Schaut man sich den aktuellen Kursverlauf an, lässt sich keine durch die Transaktion bedingte Verunsicherung der Anleger feststellen. Die Aktie bewegt sich auf dem Niveau des Mehrjahreshochs und wagt sich allmählich in den dreistelligen Kursbereich hinein.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...