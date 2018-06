Der Neoliberalismus ist zum Schimpfwort verkommen - warum nur? Wer die Idee der Freiheit ernst nimmt, hat überzeugende Argumente zur Hand: für eine friedliche Weltordnung und gegen den grassierenden US-Egoismus.

Erstaunlich, welche Karriere einige politische Schlachtrufe machen. So geschieht es nicht selten, dass Begriffe irgendwann genau das Gegenteil dessen bedeuten, was sie zum Zeitpunkt ihrer Genese aussagen sollten.

Wenn wir also heute von "Neoliberalismus" sprechen, beziehen wir uns nicht mehr auf die Ursprungsidee, die einen Dritten Weg zwischen ungezügeltem Kapitalismus und Kommunismus suchte und in das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft mündete. Die heutige, tiefe Abneigung gegenüber diesem Begriff ist deshalb bemerkenswert, weil der Neoliberalismus eigentlich dafür gesorgt hat, dass die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so erfolgreich geworden ist.

Auch beim heute verhassten Wort vom "Manchester-Liberalismus" denken wir leider nicht mehr an leidenschaftliche Antimilitaristen oder engagierte Streiter für die Verbesserung der ökonomischen und sozialen Situation der Bedürftigen und Benachteiligten. Nicht mehr an Persönlichkeiten wie Richard Cobden und John Bright, die erreichen wollten, dass Freihandel den Austausch zwischen Staaten erhöht und auf diesem Wege kriegerische Auseinandersetzungen unwahrscheinlicher werden. Diese Idee fasste der französische Ökonom Frédéric Bastiat mit den Worten zusammen: "Wenn Waren nicht die Grenze passieren dürfen, dann werden es Soldaten tun."

Immerhin: Der Freihandel setzte sich durch und blieb uns über die Jahrhunderte erhalten. In diesem historischen Lichte sind die Strafzölle, die der US-amerikanische Präsident Donald Trump auf den Weg gebracht hat, nicht nur für die amerikanische Wirtschaft und viele Arbeitnehmer kontraproduktiv, sondern stiften ...

