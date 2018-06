Endet der G7-Gipfel in Kanada im Streit oder mit Kompromissen? Es gab offene Aussprachen und einen europäischen Lösungsvorschlag für den Handelsstreit. Aber Trump will am liebsten ganz schnell wieder weg.

Auf dem Gipfel der sieben großen Industrienationen in Kanada zeigt sich keine Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und den G7-Partnern. Weder bei seinem überraschenden Vorstoß für eine Rückkehr Russlands in den Kreis, noch im Handelsstreit konnten die Differenzen überbrückt werden. Obwohl Kanzlerin Angela Merkel und andere daran zweifelten, dass es am Samstag eine gemeinsame Abschlusserklärung geben kann, zeigte sich Trump optimistisch. "Ich glaube, es wird eine gemeinsame Erklärung gebe", sagte Trump bei einem Treffen mit dem kanadischen Gastgeber Justin Trudeau.

Im Handelsstreit prallten die Gegensätze aufeinanderBeide Seiten tauschten nur ihre unterschiedlichen Sichtweisen aus. Die Diskussion sei ohne lauten Streit verlaufen, hieß es. Es gebe aber weiter starke Meinungsverschiedenheiten. Trump soll seine Zusatzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte verteidigt haben und anderen G7-Mitgliedern wie Deutschland hohe Handelsüberschüsse vorgeworfen haben.

Die EU machte einen LösungsvorschlagEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bot an, nach Washington zu reisen, um eine gemeinsame Analyse vorzubereiten und den Handelsstreit friedlich zu lösen. Die Idee sei von Trump positiv aufgenommen worden, hieß es.

Die Atmosphäre war jedoch angespanntBeim "Familienfoto" wirkten die Staats- und Regierungschefs betreten und schenkten den Fotografen nur ein kurzes Lächeln. Da Merkel kein bilaterales Treffen mit Trump hatte, nahm sie den US-Präsidenten nach der Aufnahme vor der Naturkulisse des Sankt-Lorenz-Stroms zur Seite. Auch vor der ersten Arbeitssitzung war Merkel im intensiven Gespräch mit Trump zu sehen.

Es gab auch OptimismusTrump und Macron zeigten sich bei einem Treffen vorsichtig zuversichtlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...