Der Alerian MLP Index verzeichnete in den letzten Jahren einen starken Rückgang von 45 % seit seinem Höchststand im Jahr 2014. Das zeugt davon, wie schlecht es für die Master Limited Partnerships im Pipelinebereich in den letzten Jahren gelaufen ist. Trotzdem könnten Enterprise Products Partners (WKN:915716) und der Midstream-Spezialist Holly Energy Partners LP (WKN:A1JCLQ) sind Aktien mit hohen Dividenden, die einen zweiten Blick verdienen, wenn du heute ein Einkommensportfolio aufbauen willst. Das Wachstum drosseln, um stärker zu werden Enterprise ist eine der größten und vielseitigsten Midstream-Partnerschaften in Nordamerika. Das Portfolio umfasst Pipelines, Lagerplätze, Aufbereitungsanlagen und sogar eine Flotte von Schiffen. Die ...

