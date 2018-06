Im Rahmen des Fastenmonats Ramadan haben die Taliban erstmals seit dem US-Einmarsch zu einer dreitägige Feuerpause in Afghanistan aufgerufen.

Die aufständischen Taliban in Afghanistan haben eine dreitägige Waffenruhe zum Fest des Fastenbrechens angekündigt. Sie soll an drei Tagen der islamischen Feiertage Eid al-Fitr gelten, mit dem das Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert wird, teilten die Taliban am Samstag mit. Ausländische Truppen seien von der Waffenruhe ausgeschlossen. Es ist das erste Mal, dass die Taliban zu dem ...

