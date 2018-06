(Umformulierung in Überschrift und erstem Absatz)

PEKING (dpa-AFX) - In China haben sich die Verbraucherpreise im Mai wie schon im April entwickelt. Sie seien erneut um 1,8 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gestiegen, teilte das nationale Statistikamt am Samstag in Peking mit. Volkswirte hatten mit dieser Entwicklung gerechnet.

Chinas Regierung peilt in diesem Jahr bei den Verbraucherpreisen allerdings einen Anstieg um drei Prozent an. Experten zufolge steht das Inflationsziel derzeit aber nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Diese hätten derzeit vor allem den Abbau der Schulden bei Großkonzernen im Fokus.

Die Erzeugerpreise stiegen im Mai stärker als von Volkswirten erwartet. Nach einem Plus von 3,4 Prozent im April legten die Preise nun um 4,1 Prozent zu. Experten hatten hingegen nur mit 3,9 Prozent gerechnet./he

AXC0032 2018-06-09/12:13