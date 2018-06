Die EOS-Blockchain hat große Ziele, sie soll die Kryptowelt besser machen. Sie gilt als der der "Ethereum-Killer". Das ist jedoch überzogen.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 20: Konkurrenz im Blockchain-Sektor.

Der Enthusiasmus und der Hype in der Krypto-Welt, sie sind längst noch nicht tot. Erst vor ein paar Tagen hat die Branche den größten Virtuellen Börsengang aller Zeiten vermeldet. Das Start-up Block.one hat vier Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt und im Gegenzug dafür EOS-Token ausgegeben, die auf der gleichnamigen Blockchain basieren.

Damit ist der sogenannte Initial Coin Offering (ICO) noch deutlich größer als der der Messaging-App Telegram, der noch vor ein paar Wochen mit 1,7 Milliarden Dollar der Rekordhalter war.

Der Clou: Wie bei Telegram ist die EOS-Blockchain zur Zeit des ICOs noch gar nicht einsatzbereit. Die Investoren gaben dem Unternehmen, das in den Cayman Islands firmiert, also einen riesigen Vertrauensvorschuss und das nötige Kapital, um weiter in die Technologie zu investieren.

Mit den EOS-Token bekommen die Besitzer das Recht, eine neuartige ...

