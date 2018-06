Der Gipfel führender Industrienationen hat im kanadischen La Malbaie seine abschließenden Beratungen aufgenommen. Am zweiten und letzten Tag des G7-Treffens geht es unter anderem um den Klimawandel und Fragen der Geschlechtergerechtigkeit.

Die G7 sind in vielen wichtigen Fragen tief gespalten. Differenzen gibt es vor allem mit US-Präsident Donald Trump. Er verfolgt zum Beispiel eine ganz andere Handelspolitik als etwa Deutschland. Gastgeber Kanada und die Europäer wollen weiter mit Trump um eine Annäherung ringen.

Der Streit in der Gruppe könnte dazu führen, dass es keine gemeinsame Abschlusserklärung gibt. Das wäre in der über 40-jährigen Geschichte der G7 höchst ungewöhnlich.

Trump plante, am Vormittag (Ortszeit) abzureisen und damit deutlich vor dem offiziellen Ende des Treffens. Der US-Präsident fliegt nach Singapur. Dort will er am Dienstag Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen./ki/DP/he

AXC0036 2018-06-09/14:02