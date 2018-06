Das Treffen der einflussreichsten westlichen Staats- und Regierungschefs begann im Streit und führte ins diplomatische Nirwana. Trotzdem wäre es ein Fehler, das Format zu begraben. Die Gipfel werden weiter gebraucht.

Es wäre ein Leichtes, angesichts des G7-Gipfels in Kanada einen Abgesang auf das Treffen der sieben wichtigsten Staats- und Regierungschefs der westlichen Welt zu komponieren. Bereits das Tagungshotel versprühte den Charme der achtziger Jahre, also jener Zeit, als der Westen tatsächlich noch so etwas wie der globale Taktgeber war. Das Aufwands-Ertrags-Verhältnis der Veranstaltung bringt zudem jeden Controller zum Schaudern. Umgerechnet rund 400 Millionen Euro kostete das knapp zweitätige Treffen die kanadischen Steuerzahler - und ein wirklich messbares Ergebnis gibt es kaum. Und wohl noch nie in der Geschichte der G7 wurde so sehr um ein gemeinsames Kommuniqué gerungen. Dabei bestehen die wenigen Seiten in der Regel nur aus den üblichen diplomatischen Floskeln.

Verdammt teuer und ohne bahnbrechendes Ergebnis - das ist auf den ersten Blick die magere inhaltliche Bilanz. Trotzdem wäre es ein Fehler, daraus zu schließen, dass sich das ganze Format überlebt hat - so wie es einige auf den Fluren des Tagungshotels bereits taten.

Wer die Treffen abschaffen will, sollte sich zumindest zu folgenden Fragen Gedanken machen:Ist der Zustand der G7 wirklich so schlecht, wie derzeit immer wieder behauptet wird?Welchen Wert jenseits des direkt Messbaren haben die Gipfel? Gibt es ernsthafte Alternativen?

Was den Zustand der G7 angeht: Die westliche Staatengemeinschaft steht auch in diesen unbestreitbar schwierigen Zeiten geschlossener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...