In der kommenden Woche stehen gleich mehrere Zinsentscheidungen an. In Europa blicken die Märkte besonders auf die neue Regierung in Italien.

Wenn es um gewichtige Marktbewegungen geht, dann denken wohl nur die wenigsten Investoren und Anleger an Riga. In der kommenden Woche werden sie die lettische Hauptstadt aber genau im Blick haben. Denn hier kommen die Direktoriumsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) zu ihrer nächsten Ratssitzung zusammen - wie in jedem Jahr mindestens einmal jährlich nicht am Sitz der Zentralbank in Frankfurt, sondern in einem der Mitgliedsländer.

Ebenso die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Dienstag und Mittwoch) und die Bank of Japan (Donnerstag und Freitag) kommen zu ihren Ratssitzungen zusammen. Die Märkte werden in der kommenden Woche daher ganz im Bann der Geldpolitik stehen.

Von der Federal Reserve erwartet das Gros der Marktteilnehmer eine weitere Leitzinserhöhung, und zwar auf eine Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent. Es wäre bereits der siebente Zinsschritt seit Dezember 2015. Die Fundamentaldaten in den USA sprechen für den Schritt. So ist nicht zuletzt die Inflation bei 2,5 Prozent deutlich über dem anvisierten Zwei-Prozent-Niveau.

Am Dienstag werden die Inflationszahlen für Mai veröffentlicht. Zuletzt war die Arbeitslosenquote in den USA zuletzt unter vier Prozent gefallen, auf den niedrigsten Stand seit 2000. Große Verwerfungen wird der Zinsschritt in den USA, so er denn auch kommt wie erwartet, aber nicht verursachen: Er dürfte weitestgehend eingepreist sein.

Anders sieht die Lage bei der EZB aus. Schon seit längerem erwarten die Marktbeobachter, dass die EZB ihre milliardenschweren Anleihekäufe, die in der Spitze 80 Milliarden Euro pro Monat betrugen, zum Jahresende auslaufen lassen wird. Im Moment kauft die Notenbank monatlich noch Anleihen im Wert von 60 Milliarden Euro, das Programm endet im September.

Fest steht: EZB-Präsident ...

