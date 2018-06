Port Elizabeth, Südafrika (ots/PRNewswire) -



Es folgt eine Erklärung von Deon Saayman, Geschäftsführer, Mohair Südafrika.



Mohair Südafrika verurteilt jede Grausamkeit gegenüber Tieren, egal ob sie von Landwirten, landwirtschaftlichen Betriebsarbeitern, vertraglicher Arbeit oder jeder Person, die Tiere misshandelt; verübt wird.



Nach der Freigabe von PETAs Video, das Brüche ihrer Richtlinien und Politiken wie auch südafrikanische nationale Gesetze erläutert, Tier- Schutzgesetz 71 von 1962 ), führte Mohair Südafrika sofort ihre eigene Untersuchung über die Behauptungen des Tiermissbrauchs auf südafrikanischen Angora-landwirtschaftlichen Ziegenbetrieben durch.



Gleichzeitig, und, um sicherzustellen, dass eine volle und richtige Untersuchung beendet wurde, stellte Mohair Südafrika die Dienstleistungen eines unabhängigen Qualitätssicherungsunternehmens, SAMIC, dafür ein, eine Revision der landwirtschaftlichen Betriebe zu führen, die identifiziert sind, als vom PETA-Vertreter besucht worden zu sein.



Die Untersuchungen haben identifiziert, dass die Schur im Videofilmmaterial von zwei landwirtschaftlichen Betrieben herstammt.



Auf diesen beiden landwirtschaftlichen Betrieben wurde die Schur von demselben unabhängigen Schurvertragsnehmer geführt.



Mohair Südafrika hat einen vollen Bericht und Erklärung vom betreffenden Vertragsnehmer bezüglich seiner Brüche der Richtlinien die im Filmmaterial offensichtlichen sind, gefordert.



Der Schurvertragsnehmer ist auch gebeten worden, über seinen Disziplinarprozess in Hinsicht der im Videofilmmaterial verwickelten Personen und der Maße zu berichten, die er unternommen hat, der Verhütung von zukünftigen Brüchen der Richtlinien und Politiken von Mohair Südafrikas, zu versichern.



Mohair Südafrika hat auch den nationalen Rat der Gesellschaften für die Verhütung der Grausamkeit an Tieren (den NSPCA) getroffen, um den Sorgen, die vom Videofilmmaterial entstehen, gegenüber zu treten, das Nehmen der Aktion gegen jene anzusprechen, die verwickelt sind, und um die Durchführung von weiteren Vorkehrungen zu erörtern, um die Angoraziegen zu schützen, dessen Wellness äußerst wichtig für eine ethisch nachhaltige Mohair-industrie ist.



Wir haben dem NSPCA unsere volle Kooperation angeboten, während sie ihre andauernde Untersuchung über die von PETA gemachten Behauptungen führen.



Inzwischen sind die im Schurfilmmaterial beschriebenen landwirtschaftlichen Betriebe an Mohair-Versteigerungen suspendiert worden. Diese Betriebe werden einen Probeüberwachungsprozess erleben und werden verlangt, dass sie Mohair Südafrika informieren, wenn ihre nächste Schur stattfindet. Mohair Südafrika, zusammen mit einem Haftpflichtermittler, wird während der Schur anwesend sein, um die Einhaltung von den nachhaltigen Richtlinien der Industrie sicherzustellen. Das NSPCA wird auch informiert sein und wird willkommen sein, um ihr eigenes enthüllendes Team zu schicken, sollten sie es tun wollen.



Mohair Südafrika verpflichtet sich für die Nachhaltigkeit der Mohair-Industrie, nicht nur in Südafrika, aber auch global. Als solches ist es ein Mitglied des Textiltausches, einer globalen gemeinnützigen Gesellschaft, welche eng mit seinen Mitgliedern zusammenarbeitet, um Industrietransformation in Richtung besserer Integrität, Standards und verantwortungsvoller Versorgungsnetze zu liefern. Textiltausch identifiziert und teilt die besten Praktiken bezüglich Landwirtschaft, Materialien, der Verarbeitung, Rückverfolgbarkeit und Produkte-am-Ende-des-Lebens mit, um die Auswirkung der Textilindustrie auf die Umgebung zu reduzieren.



Lange, bevor diese Berichte auftauchten, hat Mohair Südafrika ein umfassendes Rückverfolgbarkeitssystem durchgeführt, das uns erlaubt, den genauen Ursprung das bei jedem Artikel verwendeten, der die Naturfaser Mohairs enthielt, zu verfolgen.



Für diesen Zweck hat Mohair Südafrika zusätzliche Ressourcen in Richtung der fortwährenden Beurteilung von Angora-Landwirtschaftlichen Ziegenbetrieben Ressourcen vergeben, und um andere Parteien zu ermutigen so viele landwirtschaftliche Betriebe wie möglich zu beurteilen.



Die Beurteilung und, eine zufriedenstellende Einschätzung zu erhalten, werden für Marketingmohair notwendig sein, und, die Bewertung der Erzeuger wird leicht verfügbar in Hinsicht des an Verkäufen verkauften Mohairs sein, und wird in ihr reflektiert. Dies ermöglicht jedem Käufer von Mohair, sicherzustellen, dass es ethisch produziert worden ist. Sollte ein Erzeuger keine zufrieden stellende Bewertung nach der Beurteilung erhalten, wird eine Nachhaltigkeitsakkreditierung nicht ausgegeben.



Dies dient dazu, unmoralische Praktiken in der Produktion des Mohairs zu verhindern, und Selbstverwaltung in einer Industrie zu ermutigen, die Stolz auf die sichere, ethische und nachhaltige Produktion dieser nachhaltigen Naturfaser empfindet.



Die Produktion des Mohairs unterstützt etwa 30000 Menschen, von denen viele Arbeiter sind, die im Karoo, einer großen, trockenen, dürftig bevölkerten Halbwüste, leben.



Ein Verbot an Mohair lässt viele dieser empfindsamen Leute mittellos und führt zur Zerstörung der Mohair-Industrie, wie auch der Verlust von etwa 800 000 Angoraziegen in Südafrika.



Mohair Südafrika hat deshalb nicht nur eine Verantwortung gegenüber den 800 000 Angoraziegen, um ihre fortwährende sichere und ethische Behandlung sicherzustellen, sondern auch gegenüber den Tausenden von Menschen, die sich auf die Industrie für ihren Lebensunterhalt verlassen.



In Erfüllung ihres Mandats, um die ethische Produktion dieser natürlichen Alternative zu synthetischen Fasern vorzurücken, setzt Mohair Südafrika den Dialog mit den internationalen Kleidungsmarken über ihren Entschluss fort, aufzuhören, Mohair zu verwenden, während zu derselben Zeit, sie fortfährt, gegen jede Person zu handeln, die sich nicht an unsere Standards hält.



OTS: Mohair South Africa newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130563 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130563.rss2



Pressekontakt: Bridget von Holdt bridget.vonholdt@bm-africa.com / +27-82-6100650 Mohair der Medienkontakt ist: RIAAN MARAIS MEDIEN & KOMMUNIKATIONEN M: +27-84-902-3611 T: +27-41-581-1681 E: riaan@mohair.co.za W: www.mohair.co.za 127 Fordyce Rd. Walmer. Port Elizabeth. 6070