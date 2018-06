Werden Kryptowährung Papiergeld vollständig ablösen? Dieses Thema wurde am 5. Juni auf der internationalen Konferenz Money20 / 20 in Amsterdam diskutiert. Unter anderem nahmen die Zentralbanken der Schweiz, Großbritanniens, Litauens und Kanadas an der Diskussion teil. Money 20/20 ist die größte Finanzkonferenz in Europa, die jährlich stattfindet. Die Veranstaltung bringt die größten Banken der Welt zusammen, um den aktuellen Stand der Weltfinanzlage und mögliche Innovationen zu diskutieren. Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...