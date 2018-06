Europa lernt auf dem G-7-Gipfel, dass die Folklore einer Europäischen Union, die keine Union ist, auf der Weltbühne keine Rolle mehr spielt.

Europa, genauer die Europäische Union, ist, hoffentlich nicht endgültig, in die Bedeutungslosigkeit abgesunken. Dies zeigt sich deutlich am G-7-Gipfel in Kanada, wo die USA mit Präsident Donald Trump dominieren. Aber die Europäer können sich trösten: Die zur Bedrohung hochstilisierte, vermeintliche Weltmacht Russland erleidet gerade ein ähnliches Schicksal. Gleichzeitig mit dem G-7-Treffen findet in China ein Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt, wo die Vertreter aus Moskau wie die armen Verwandten des reichen China wirken, wenn auch Chinas Führer Xi Wladimir Putin als Freund begrüßte. In der chinesischen Hafenstadt Qingdao ist auch ein Land vertreten, das gerne zur Weltmacht aufrücken möchte: Der Iran. In Peking und Moskau wird überlegt, wie man den Iran für die eigenen Ziele benützen könnte und so hört der aus Teheran angereiste Präsident Rouhani nur freundliche Worte. Die Weltpolitik findet nicht beim G-7-Treffen statt. Die EU...

