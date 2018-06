Daimler investiert in ein neues Werk in Ungarn.

Daimler investiert eine Milliarde Euro in ein zweites Werk in Ungarn. Am bisherigen Standort Kecskemét soll eine Produktionslinie für alle Automodelle entstehen, wie Daimler kürzlich mitteilte. Ab dem kommenden Jahrzehnt könnten dort benzingetriebene Kompaktwagen genauso wie elektrische Limousinen flexibel auf einem Band produziert werden. Daimler setzt mit dem sogenannten "Full-Flex"-Werk nach eigenen Angaben erstmals eine vollvernetzte Autoproduktion von der Stahlpresse bis zur Endmontage um. Die 2500 neuen Beschäftigten sollen mit Tablets, Smartphones und Smartwatches ausgestattet werden. Im Lager werden die Mitarbeiter per Licht oder Computerstimme zu den Teilen gelotst. Das Werk soll außerdem mit erneuerbarer Energie versorgt werden.

