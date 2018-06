10.06.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Trend der globalen Leitindizes war zuletzt wieder aufwärts gerichtet. Der S&P 500 legte um +2,4% zu, der Nikkei 225 stieg um +2,8% und der europäische Leitindex Stoxx 600 erzielte einen Zugewinn von +0,8%. Die relative Schwäche des europäischen Aktienmarktes versus des US-amerikanischen Marktes hält an. Der Performanceunterschied seit Jahresbeginn ist signifikant und beträgt 5 Prozentpunkte. Der S&P 500 erzielte heuer bereits ein Plus von 4% (in EUR: +5,6%), der Stoxx 600 ist mit -1%...

Den vollständigen Artikel lesen ...