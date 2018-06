Gold ist in den letzten Wochen wie festgenagelt. Ist es ein Zeichen von Schwäche im Goldpreis? Es wäre denkbar. Trend des Tagescharts: Abwärts/Seitwärts Der abgebildete Tageschart des in New York gehandelten Gold-Futures zeigt die Kursentwicklung seit September 2017, bei einem letzten Kurs von $1.297,9. Goldpreis testet den Widerstand knapp über $1.300 Der Goldpreis hat sich seit Ende Januar in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...