Der Rückzug von Donald Trump von der Gipfelerklärung ist für die G7-Forschungsgruppe an der Universität Toronto typisch für das Verhalten des US-Präsidenten. In einer Reaktion verwies der Leiter der Forschungsgruppe, John Kirton, in Québec auf Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, aus dem Iran-Deal und dem transpazifischen Freihandelsabkommen. Vielleicht habe Trump auch nur "einen schlechten Abend" gehabt.

Es sei aber "nicht nur ein Schlag" für den Gastgeber, Kanadas Premier Justin Trudeau, sondern auch für Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder die Europäische Union. Immerhin hätten die Europäer hart verhandelt und seien "schmerzhafte Kompromisse" eingegangen, um auf dem Gipfel in La Malbaie eine Einigung auf die abschließende Erklärung zu erreichen./lw/DP/zb

AXC0009 2018-06-10/08:25