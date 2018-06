Ein Hochhausbrand wie vor einem Jahr in London ist aus Sicht des Vorsitzenden der Bauministerkonferenz, Hans-Joachim Grote, in Deutschland eher unwahrscheinlich. Der schleswig-holsteinische Ressortchef begründete dies im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mit dem hiesigen Sicherheitsniveau der Gebäude. So seien bei Hochhausfassaden in Deutschland keine brennbaren Elemente zulässig. Zudem gebe es diverse detaillierte Brandschutzbestimmungen. Überprüfungen nach dem Brand von London hätten keinen Nachbesserungsbedarf ergeben, sagte Grote (CDU). Bei dem verheerenden Feuer am 14. Juni 2017 waren in der britischen Hauptstadt 72 Menschen ums Leben gekommen./wsz/DP/zb

