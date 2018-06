Ein US-amerikanischer Platzwart macht das Pflanzenschutzmittel Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat für seine Krebserkrankung verantwortlich. Kommende Woche beginnt deshalb der erste Prozess gegen Monsanto.

Am 18. Juni beginnt in San Francisco das erste Gerichtsverfahren gegen den US-Konzern Monsanto wegen der möglichen Krebsgefahr seines Pflanzenschutzmittels Roundup. Dies berichtet die WirtschaftsWoche in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...