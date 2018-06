Handelsunternehmen vernichten jedes Jahr neuwertige Produkte von Milliardenwert. Die Kölner Organisation Innatura kämpft dagegen und wirbt Sachspenden von Unternehmen ein. Einziges Problem: das deutsche Steuerrecht.

Ihre Mission begann mit 200.000 Flaschen Shampoo. Ein ehemaliger Kollege hatte sich 2009 bei Juliane Kronen gemeldet und gefragt, ob sie nicht jemanden kennen würde, der das Shampoo gebrauchen könne - möglichst sofort. Die Flaschen, erklärt ihr der Anrufer, würden von einem namhaften Hersteller stammen, sie seien nur falsch etikettiert worden und würden deshalb demnächst vernichtet.

Kronen, damals Partnerin der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG), ist gut vernetzt, hat Kontakt zu Hilfsorganisationen und telefoniert sich die Finger wund, um Abnehmer für das Shampoo zu finden. Vergebens. Die Flaschen werden verbrannt.

So wie die Shampoo-Flaschen werden Tag für Tag Unmengen völlig funktionstüchtige und neuwertiger Produkte in Deutschland entsorgt. Sie werden zerheckselt, gepresst, verbrannt - zerstört. Der Grund: Ein Verkauf lohnt sich teils nicht mehr. Und die Entsorgung ist meist die günstigste Variante. Das liegt auch am deutschen Steuerrecht.

So lautet die bittere Lehre, die Juliane Kronen in den vergangenen Jahren erfahren musste. Seit den verbrannten Shampoo-Flaschen kämpft sie gegen die Verschwendung von Handel und Herstellern. 2011 wird sie zur Mitgründerin von Innatura, "Deutschlands erster Plattform, die fabrikneue Sachspenden bedarfsgerecht an gemeinnützige Organisationen vermittelt", wie es auf der Homepage heißt. Das Prinzip: Soziale Einrichtungen können über unseren Onlinekatalog aus mehr als 1.500 verschiedenen gespendeten Produkten wählen", sagt Kronen. Sie zahlen fünf bis 20 Prozent des Neupreises als Vermittlungsgebühr und verwenden die Ware für den eigenen Betrieb oder geben sie kostenlos an Bedürftige weiter.

Längst ist Kronens Projekt eine Erfolgsgeschichte geworden. Zu den Spendern gehören Unternehmen wie Beiersdorf und die Drogeriekette dm.

Und auch Amazon ist dabei. Der Konzern steuerte bereits Spielzeug, Schuhe, Kleidung und Drogerie-Artikel bei. "Auf diesem Wege haben bereits rund 500 soziale Einrichtungen von Amazon-Spenden profitiert", teilt das Unternehmen mit. Andererseits belegen Recherchen der WirtschaftsWoche und Frontal21, dass Amazon auch im großen Stil Waren vernichtet.

Amazon bestreitet die Vernichtung von Waren nicht, teilt aber mit, das Unternehmen arbeite ...

