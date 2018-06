Der Markt hatte seine Höhen und Tiefen, einige Unternehmen hatten jedoch mehr Höhen als Tiefen. Daher konzentriere ich mich heute auf Aktien, die 2018 bisher stark gestiegen sind. Shopify (WKN:A14TJP), Axon Enterprise (WKN:A2DPZU) und Twilio (WKN:A2ALP4) sind in diesem Jahr um mindestens 50 % gestiegen. Ebenso erreichten alle drei diese Woche neue 52-Wochen-Höchststände. Sehen wir uns an, warum jede der Aktie im Augenblick so hoch steht, und warum man sie im Juni im Auge behalten sollte. Shopify Der schnell wachsende Anbieter von E-Commerce-Lösungen zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Der Umsatz stieg laut dem letzten Quartalsbericht um 68 % und wird nun von ...

