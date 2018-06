Unterföhring (ots) - - Sky berichtet ab Montag insgesamt 50 Stunden live vom Traditionsturnier am Stuttgarter Weissenhof



- An jedem Turniertag überträgt Sky mindestens ein Match für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD, skysport.de und in der Sky Sport App



- Neben der lebenden Tennis-Legende Roger Federer sind unter anderem Milos Raonic, Nick Kyrgios, Gael Monfils sowie Philipp Kohlschreiber mit dabei



Unmittelbar nach den French Open und drei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Wimbledon überträgt Sky am Montag erstmals den Auftakt der Rasensaison beim MercedesCup in Stuttgart live und exklusiv. Seit 2015 wird das traditionsreiche Turnier auf der Anlage des TC Weissenhof auf Rasen ausgetragen und ist ein wichtiger Gradmesser in der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Der MercedesCup ist Teil der ATP World Tour 250 und gehört bei den Spielern zu den beliebtesten Turnieren des Jahres.



Sky wird von Montag bis zum Sonntag, 17. Juni täglich exklusiv aus Stuttgart berichten, insgesamt rund 50 Stunden live. Zudem wird an jedem Tag ab 15.00 Uhr mindestens Match live und für jedermann frei empfangbar übertragen, darunter beide Halbfinals am Samstag ab 14.00 Uhr sowie das Finale am Sonntag ab 13.00 Uhr. Empfangbar sind diese Matches im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App.



Mit von der Partie ist auch in diesem Jahr die lebende Tennis-Legende Roger Federer. Wie bereits in der Vorsaison wird der 36-jährige Schweizer nach zweimonatiger Pause und dem Überspringen der Sandplatzsaison in Stuttgart auf die Tour zurückkehren, um sich für die Titelverteidigung und seinen neunten Triumph in Wimbledon in Form zu bringen. Sein erstes Match absolviert er am Mittwoch - dann vielleicht bereits wieder als Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste.



Darüber hinaus gehen zahlreiche weitere Weltklasse-Spieler an den Start, unter anderem die erfahrenen Topspieler Milos Raonic, Tomas Berdych, Gael Monfils und Titelverteidiger Lucas Pouille sowie die aufstrebenden Jungstars Hyeon Chung, Nick Kyrgios und Denis Shapovalov. Zudem werden auch die deutschen Profis Philipp Kohlschreiber, Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Maximilian Marterer und Peter Gojowczyk dabei sein.



Der MercedesCup 2018 live bei Sky und Sky Go, auf Sky Sport News HD sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Montag, 11.6., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, ein Match auf Sky Sport News HD



Dienstag, 12.6., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, ein Match auf Sky Sport News HD



Mittwoch, 13.6., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, ein Match auf Sky Sport News HD



Donnerstag, 14.6., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, ein Match auf Sky Sport News HD



Freitag, 15.6.., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, ein Match auf Sky Sport News HD



Samstag, 16.6., die Halbfinals ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport News HD



Sonntag, 17.6.., das Finale ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport News HD ( das Doppelfinale ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



