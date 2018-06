Bern - Die Vollgeld-Initiative ist gescheitert. Gemäss der Trendrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG sagte die Mehrheit des Stimmvolks am Sonntag Nein zum Geldmonopol für die Nationalbank.

Das Resultat ist keine Überraschung. In der letzten SRG-Trendumfrage lag die Zustimmung zur Initiative noch bei rund einem Drittel. Viele der Befragten waren wenige Wochen vor der Abstimmung unentschlossen gewesen. Das deutet auf einen tiefen Informationsstand hin.

Das Anliegen stellte die Stimmberechtigten auf die Probe. Ein Grund war die wenig fassbare Urheberschaft, die sich vor allem aus Ökonomen und Aktivisten zusammensetzte. Prominente Aushängeschilder fehlten. Ein weiterer Grund war der aussergewöhnliche Umfang des neuen Verfassungstextes, der mehrere Artikel und über ein Dutzend Absätze umfasste.

Macht des Geldes

Vor allem aber war der Inhalt der Initiative nicht leicht verständlich. Der Titel lautete Volksinitiative "für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!". Die Initianten warfen damit die Frage auf, wer in der Schweiz Geld "herstellen" darf. In ihren Augen handelt es sich um eine politische Frage: "Wenn Geld Macht bedeutet, hat Macht, wer Geld macht", sagte einer der Promotoren in der Kampagne.

Geld "machen" bedeutet in dem Zusammenhang nicht Banknoten drucken. Darauf hat die Nationalbank ...

