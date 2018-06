BERLIN (Dow Jones)--Die Postgewerkschaft befürchtet Entlassungen wegen der hoch gesteckten Gewinnziele des DAX-Konzerns. Für das Geschäftsjahr 2020 hat die Post 5 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern angekündigt. "Das kann der Vorstand nur schaffen, wenn er weiter am Personal spart", sagte Christina Dahlhaus, Chefin der Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) im Interview mit der "Welt am Sonntag" (WamS). Das von Postchef Frank Appel ausgerufene Gewinnziel bezeichnete sie als "exorbitant".

Sie sehe mit Sorge, dass es in gut einem Jahr wieder möglich sein werde, Mitarbeiter bei der Post zu entlassen. Zu dem Zeitpunkt läuft der Kündigungsschutz aus. Das Management könne versuchen, den Haustarifvertrag der Post AG zu unterwandern, so über eine Zusammenlegung mit der Billigtochter Delivery. Die Beschäftigten der 46 Delivery-Gesellschaften werden nach den unterschiedlichen Tarifverträgen der Logistikbranche bezahlt. Die Löhne sind bis zu 25 Prozent niedriger als im Postkonzern.

Auch die Arbeitsbedingungen bei der Post werden von ihr heftig kritisiert: "So wie heute ist die Arbeit für viele Briefträger und Paketboten kaum mehr zu schaffen". Der Krankenstand liege über das Jahr hinweg bei etwa 10 Prozent: "In keinem anderen DAX-Unternehmen ist sie so hoch".

