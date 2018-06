Am Musikmarkt tobt eine Art Glaubenskrieg: Während der Streamingkunde auf schnelle Verfügbarkeit schwört, steht das Comeback von Vinyl für die Entschleunigung in einer hyperaktiven Welt. Nostalgie hin oder her, dem Zugriff auf Millionen von Musiktiteln mit den unterschiedlichsten Geräten von jedem Ort aus gehört die Zukunft. Von Christian Ingerl

Den vollständigen Artikel lesen ...