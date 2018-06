FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts des Handelsstreits mit den USA sollte sich die EU auf neue wirtschaftliche Chancen besinnen - insbesondere in Asien. Das sagte der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, gegenüber dem "Tagesspiegel am Sonntag". US-Präsident Donald Trump sei isoliert, sagte Weber mit Blick auf das G-7-Treffen.

Anders als die USA stehe die EU auf der Seite derjenigen, "die am System der Welthandelsorganisation WTO für einen fairen Handel festhalten wollen", sagte der CSU-Vizechef weiter. Nach seinen Worten herrsche im 21. Jahrhundert die größte wirtschaftliche Dynamik nicht mehr in den USA, sondern in Asien. "Die Chance, auf gleicher Augenhöhe mit China neue Handelspotenziale auszuschöpfen, sollten wir nutzen", sagte Weber weiter.

