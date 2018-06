Nach Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Sonntagabend (Ortszeit) auch US-Präsident Donald Trump anlässlich des mit Spannung erwarteten Treffens der beiden in Singapur eingetroffen. Die Air Force One landete gegen 20:20 Uhr.

Der US-Präsident hatte den G7-Gipfel in Kanada am Samstag vorzeitig verlassen, um nach Singapur zu fliegen. In dem Stadtstaat will Trump zunächst Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong treffen. Dieser hatte sich bereits am frühen Sonntagabend mit Kim getroffen. Der eigentliche Gipfel soll am Dienstag in einem Hotel auf einer Touristeninsel vor Singapur stattfinden.

Die kleine Insel ist unter anderem bekannt für den Universal-Studios-Themenpark, direkt neben dem Hotel gibt es zudem einen großen Golfplatz.