Parallel zum Masterplan Migration will Gerd Müller mit der sogenannten "Entwicklungsstrategie 2030" eine Neugestaltung der deutschen Entwicklungspolitik erreichen.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will mit einer Neugestaltung der deutschen Entwicklungspolitik Fluchtanreize in Krisenländern mildern. In der "Augsburger Allgemeinen" (Montag) kündigte er dazu ein Maßnahmenpaket an. "Parallel zum Masterplan Migration werde ich die Entwicklungsstrategie 2030 vorstellen", sagte Müller.

"Sie bedeutet eine Neuausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit, die nicht mehr nur mit öffentlichen Geldern ...

