Die Misaharati wecken in der Jerusalemer Altstadt die Muslime singend und trommelnd um 3 Uhr nachts auf - zum Ärger jüdischer Familien.

Es ist drei Uhr nachts in der Jerusalemer Altstadt. Ein 15-Jähriger schlägt die Trommel mit all seiner Kraft, der Rhythmus hallt mit dem Gesang seines arabischen Freundes durch die Gassen. Sie setzen die Tradition der "Misaharati" fort und wecken so während des Fastenmonats Ramadan die Muslime auf, damit diese beten und vor dem Morgengrauen essen können, bevor sie tagsüber bis Sonnenuntergang fasten.

Jüdische Nachbarn sehen das Ganze allerdings als Lärmbelästigung und haben sich wiederholt bei der Polizei beschwert. Mehrfach wurden Misaharatis daraufhin festgenommen und mussten Geldstrafen zahlen, erzählen Palästinenser. Sie sorgen sich um die Zukunft ihrer Tradition.

US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Seither fühlen sich die Musiker deutlich stärker gemaßregelt - anders als in früheren Jahren.

Jerusalem gilt als Zankapfel im Streit zwischen Israelis und Palästinensern. Israel hat Ost-Jerusalem und damit die Altstadt 1967 während des Sechstagekrieges erobert. Die Palästinenser wollen den Ost-Teil der Stadt allerdings als Hauptstadt für einen zukünftigen Staat Palästina.

"Die Polizei hat mich festgenommen und mir gesagt, ich solle nicht mehr singen, weil wir die Siedlungen ...

