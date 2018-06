SPD-Parteichefin Andrea Nahles hat den US-Präsidenten Donald Trump wegen seines Rückzugs vom Abschlussdokument des G7-Gipfels in Kanada als "Chaoten" bezeichnet. "Donald Trump hat im Ergebnis ein Desaster bei G7 veranstaltet und sich per Tweet von der internationalen Verantwortung verabschiedet", kritisierte sie am Sonntag in Berlin. "Vernünftige und verlässliche Politik ist so nicht möglich." Die Europäer seien nun gemeinsam mit Kanada und Japan gefordert, dafür zu sorgen, dass die internationale Zusammenarbeit in der Friedens-, Rüstungskontroll-, Klima- und Handelspolitik "jetzt nicht komplett unter die Räder kommt", sagte Nahles. Die Antwort auf "America first" (Amerika zuerst) könne nur "Europe united" (Vereintes Europa) lauten./bi/DP/men

AXC0059 2018-06-10/15:07