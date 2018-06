500 Flüchtlinge sind am Wochenende mit Booten vor den Küsten Spaniens und Libyens abgefangen worden. Vier Menschen kamen ums Leben.

Spanien und Libyen haben am Wochenende Boote mit fast 500 Flüchtlingen abgefangen, die von Nordafrika über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollten. Der spanische Seerettungsdienst teilte mit, seine Patrouillenboote hätten neun Boote mit insgesamt 334 Menschen an Bord gestoppt. Eines sei am Sonntag mit 49 Insassen gefunden worden, von denen vier tot waren. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

