Die gute alte Cebit, einst die größte IT-Messe weltweit, will sich als hippes Festival neu erfinden. Kann das gelingen?

Das weitläufige Messegelände in Hannover mit seinen großen Ausstellungshallen strahlt altindustrielle Geschäftigkeit aus, ganz sicher kein Chic und keine Klasse, keine Eleganz und keine Coolness. Vor der 33. Ausgabe der IT-Messe Cebit in der kommenden Woche setzt der Veranstalter Deutsche Messe daher alles daran, hier ein bisschen Gründerstil herzuzaubern, den Dreiklang der Tristesse abzustreifen, den jeder Cebit-Besucher kennt: graue Hallen, graues Wetter und Menschen in grauen Anzügen.

Immerhin, was das Wetter anbelangt, so stehen die Zeichen nicht schlecht: Statt wie bisher im meist trüben März, findet die IT-Messe erstmals Mitte Juni statt. Doch ob dem Team um Cebit-Chef Oliver Frese auch der Neuanfang gelingt? Bisher steht nur fest, dass das altbekannte, altbackene Messekonzept nicht mehr funktionierte. Nach Jahren des Bedeutungsschwunds und Besucherrückgangs ist die einst weltweit größte IT-Messe nur noch ein Schatten ihrer selbst. Allein in der vergangenen Dekade sank die Zahl der Besucher um mehr als die Hälfte: Von fast einer halben Million Teilnehmer im Jahr 2007 auf gut 200 000 im Jahr 2017 - vom Allzeithoch mit 800 000 Menschen anno 2001 ganz zu schweigen.

Und - wie wird die Revolution aussehen? Wer vom 11. Juni an das Gelände betritt, besucht keine Messe mehr, sondern "Europas Business-Festival für Innovationen und Digitalisierung", heißt es. "Die digitale Transformation betrifft Geschäftsmodelle und Produkte genauso wie auch Messen", sagt Frese. Das Branchentreffen soll von nun an in die neue Zeit passen - und präsentiert technische Innovationen künftig lustvoll und eventbezogen: mit einem Riesenrad und einer Street-Food-Meile, mit Konzerten, Vorträgen, Diskussionsforen und Podien. "So machen wir den Event attraktiver für junge Zielgruppen, die in den nächsten Jahren die Digitalisierung prägen werden", sagt Veranstalter Frese: "Also beispielsweise für Entwickler, Gründer, Blogger, Influencer, Kreative sowie junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen."

Das alles klingt sehr nach einem lange belächelten Vorbild in den USA: nach der Konferenz South by Southwest (SXSW) im texanischen Austin, die seit Jahren immer mehr Vordenker der Digitalszene aus den USA und neuerdings auch aus Europa und Asien anzieht. Doch Frese will die neue Cebit ganz bestimmt nicht als Abklatsch der US-Veranstaltung verstanden wissen. Allein standortbedingt - Hannover, im Herzen von Deutschland, Europa, der alten Welt - repräsentiere die Cebit eine andere Kultur: "Unsere Perspektive ...

