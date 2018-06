Bielefeld (ots) - Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok übt scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump. "Trump zerstört die westliche Wirtschafts- und Sicherheitsarchitektur", sagte Brok, der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Montagsausgabe). "Mit seinem Tweet gibt er den G7-Gipfel der Lächerlichkeit preis", kritisiert der CDU-Politiker, der über Jahre den Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments leitete, Trumps Entscheidungen der letzten Monate seien insgesamt eine große Gefahr für die Welt und "sein Verhalten auf dem G7-Gipfel ist nur ein kleiner Teil davon." Brok zeigte sich überzeugt, dass die verbleibenden sechs Westmächte nun noch enger zusammenrücken werden: "Das ist eine gute Nachricht."



