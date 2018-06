die Schulden sind weltweit eines unserer größten Probleme. Das sind sie schon lange und wir haben gelernt, mit diesem Problem zu leben. Schwierig war es auch schon in früheren Jahren. Warum soll also gerade jetzt eine Krise über uns hereinbrechen, die über das hinausgeht, was wir an Krisen in den letzten Jahrzehnten erlebt haben?

Die Antwort liegt in der Finanzkrise oder besser gesagt in der Lösung, die man uns damals präsentiert hat. Schon 2008 waren die Schulden das alles beherrschende ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...