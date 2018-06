Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires:

Deutsche Autokonzerne verfehlen Zielvorgabe zur Diesel-Nachrüstung

Bei der versprochenen Nachrüstung für 5,3 Millionen Diesel-Autos bis Ende 2018 reißen deutsche Autokonzerne offenbar ihre eigene Zielmarke. Von den beim "Nationalen Forum Diesel" im August 2017 vereinbarten 5,3 Millionen Fahrzeugen wurden erst 2,5 Millionen Diesel-Autos nachgerüstet.

Schweizer Wähler lehnen Vollgeld ab

Die Schweizer Wähler haben die Einführung von Vollgeld mit großer Mehrheit abgelehnt. Sie haben sich damit wie erwartet für den Erhalt des Status Quo entschieden. Nur 24 Prozent der Wähler unterstützten die Vollgeld-Initiative, 76 Prozent wählten dagegen.

Deutsche Ökonomen warnen nach G7-Eklat vor Handelskrieg

Nach dem G7-Eklat warnen Ökonomen: "Der Gipfel hat uns insgesamt einer Eskalation des Handelskrieges einen Schritt näher gebracht", sagte Ifo-Chef Fuest. Trump verbreite Fehlinformationen, wenn er behaupte, europäische Unternehmen würden mehr in den USA verdienen. HWWI-Chef Vöpel warnte vor verheerenden Folgen: "Mit seiner bewusst verstörenden Art bringt Trump die Weltgemeinschaft an den Abgrund".

Deutschland schafft die eigenen Klimaziele nicht

Deutschland verfehlt seine selbst gesetzten Ziele für 2020 um acht Prozentpunkte. Ursprünglich wollte die Regierung die Treibhausgasemissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 senken; nun werden wohl nur 32 Prozent eingespart. Als Gründe werden die Konjunktur und die Bevölkerung genannt.

Schweizer schließen ausländische Anbieter von Online-Wetten aus

Die Schweizer haben am Sonntag mit großer Mehrheit für ein neues Glücksspielgesetz gestimmt, das ausländische Anbieter von Online-Wetten vom Schweizer Markt ausschließt. Einer Prognose zufolge zufolge votierten 72 Prozent für das neue Gesetz. Künftig dürfen nur noch Casinos und Unternehmen mit Sitz in der Schweiz Glücksspiele anbieten.

EVP-Chef Weber: Asien für EU wirtschaftlich wichtiger als USA

Angesichts des Handelsstreits mit den USA sollte sich die EU auf neue wirtschaftliche Chancen besinnen - insbesondere in Asien, sagte der EVP-Vorsitzende im Europaparlament, Manfred Weber. US-Präsident Trump sei isoliert. Die EU stehe auf der Seite derjenigen, "die am System der Welthandelsorganisation WTO für einen fairen Handel festhalten wollen".

G7-Länder auch bei Umweltschutz und Klimapolitik gespalten

Nicht nur in der Handelspolitik ist die G7 gespalten: Differenzen gab es auch bei Klima- und Umweltschutz. US-Präsident Trump verweigerte ein Bekenntnis zum Klimaschutz. Auch die G7-Charta zum Kampf gegen die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll wollte er nicht mittragen - ebenso wie Japan.

KBA findet fünf "unzulässige Abschaltvorrichtungen" bei Daimler

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat fünf unzulässige Abschaltfunktionen bei Daimler-Modellen entdeckt, berichtet die BamS. Die Behörde gehe dem Verdacht nach, dass diese Software-Funktionen in einem Großteil der neueren Diesel zum Einsatz kommt und fast eine Million Fahrzeuge betroffen sind.

Paris: Internationale Kooperation nicht von Wutausbrüchen abhängig machen

Nach dem von US-Präsident Trump ausgelösten Debakel beim G7-Gipfel hat Frankreich die Einhaltung der Regeln der Zusammenarbeit angemahnt. "Internationale Zusammenarbeit sollte nicht von Wutausbrüchen oder abfälligen Bemerkungen abhängen", erklärte der Elysee-Palast.

Bundesregierung kann Ausmaß von VW-Diesel-Klagen nicht beziffern

Die Regierung kann nicht beziffern, wie VW-Geschädigte die Musterfeststellungsklage nutzen. Ihr liegen keine Erkenntnisse vor, wievielen Käufern die Verjährung ihrer Ansprüche drohe. Grünen-Abgeordnete Manuela Rottmann nannte dies einen "Blindflug" für Verbände und Gerichte.

Postgewerkschaft fürchtet Entlassungen wegen "exorbitanter" Gewinnziele

Die Postgewerkschaft befürchtet Entlassungen wegen hoher Gewinnziele. Für 2020 erwartet die Post 5 Milliarden Euro. "Das kann der Vorstand nur schaffen, wenn er weiter am Personal spart", sagte Christina Dahlhaus, Chefin der Gewerkschaft DPV (DPVKOM). Das Ziel sei "exorbitant", der Krankenstand mit 10 Prozent so hoch wie in keinem anderen DAX-Unternehmen.

Bahn mit Rekordumsatz - Schwarze Null im Güterverkehr schwer

Die Deutsche Bahn AG hat einen neuen Rekord erzielt. "Die ersten vier Monate dieses Jahres hatten wir 3 Prozent mehr Fahrgäste, der Umsatz stieg sogar um 7 Prozent", sagte Vorstandschef Lutz. Schlechter laufe der Güterverkehr: Hier werde es "schwer, in diesem Jahr die schwarze Null zu schaffen".

DSGVO lässt Online-Aktivitäten des Mittelstands kollabieren

Als kontraproduktiv für die digitalen Aktivitäten des deutschen Mittelstands erweist sich die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Über 70 Prozent haben ihre Online-Aktivitäten aus Angst vor Abmahnungen und Geldstrafen eingeschränkt oder eingestellt, berichtet die BamS.

Bundesarbeitsminister Heil will Mindestlohn kräftig erhöhen

Heil (SPD) rechnet mit kräftiger Erhöhung des Mindestlohns: "Die Mindestlohnkommission wird noch im Juni eine Erhöhung vorschlagen. Angesichts der guten wirtschaftlichen Lage gehe ich von einer kräftigen Erhöhung aus. Die werde ich dann auch per Gesetz umsetzen", verriet er der BamS.

Nordkoreas Machthaber Kim trifft zu Gipfel mit Trump in Singapur ein

Kim Jong Un ist in Singapur eingetroffen, wo er sich am Dienstag mit US-Präsident Trump treffen will. Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan begrüßte den Gast.

Prozess gegen Bayers Monsanto soll am 18. Juni starten

Am 18. Juni soll das erste Gerichtsverfahren in San Francisco gegen Monsanto wegen der möglichen Krebsgefahr seines Pflanzenschutzmittels Roundup starten. Der frühere Platzwart Dewayne Johnson macht Roundup für seine Krebserkrankung verantwortlich und beruft sich dabei auf Studien der Krebsforschungsagentur IARC.

Putin wirft G7 "Gelaber" vor und will sich mit Trump treffen

Russlands Präsident Putin hat scharfe Kritik an der G7 geübt und ein baldiges bilaterales Treffen mit US-Präsident Trump vorgeschlagen. Die Kritik an seinem Land tat er als "kreatives Gelaber" ab, das nun aufhören müsse.

Trump zieht Unterstützung für G7-Gipfelerklärung zurück

Kurz nach Ende des G7-Gipfels ist es zum Eklat gekommen. US-Präsident Trump kündigte nach seiner Abreise von der Tagung per Twitter an, der verabschiedeten Gipfelerklärung nachträglich seine Unterstützung zu entziehen. Er habe die Vertreter der USA angewiesen, "das Kommunique nicht zu unterstützen".

