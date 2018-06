Straubing (ots) - Zum Rohrkrepierer könnte die Idee aber vor allem deshalb werden, weil das Rezept "Mehr Sozialleistungen, weniger Migranten" im Osten weit mehr Erfolg verspricht als im Westen, wo Zuwanderungsskepsis in linksalternativen Kreisen kaum verbreitet ist. Am Ende könnte eine Sammlungsbewegung, die in Wirklichkeit ein Wagenknecht-Alleingang wäre, nur für eines sorgen: Eine weitere Zersplitterung des deutschen Parteiensystems und damit noch instabilere politische Verhältnisse.



