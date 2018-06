Angela Merkel spricht sich erneut für eine aktive Reaktion auf die US-Schutzzölle aus. In einem innenpolitischen Feld übernimmt sie Verantwortung.

Wie der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag erneut Gegenmaßnahmen gegen die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. "Wir lassen uns nicht ein ums andere Mal über den Tisch ziehen. Wir handeln dann auch", sagte sie in der ARD-Sendung "Anne Will" mit Blick auf die verhängten US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium. Die USA hätten rechtswidrig im Sinne der WTO-Regeln gehandelt, die EU werde nun wie angekündigt reagieren - aber im Rahmen der WTO-Regeln. Ausdrücklich verwies Merkel darauf, dass auch Kanada am 1. Juli Gegenmaßnahmen ergreifen werde.

Diese erneute Ankündigung Trudeaus hatte US-Präsident Donald Trump als Grund genannt, warum er sich von der bereits vereinbarten ...

