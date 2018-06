Der US-Investor Elliott hat den bisherigen Plan für die Stahl-Allianz mit Tata Steel kritisiert. Auch der Thyssen-Krupp-Großaktionär Cevian soll unzufrieden sein.

Thyssen-Krupp gerät einem Medienbericht zufolge bei dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel in Bedrängnis. Der US-Investor Elliott habe in einem Brief an Thyssen-Krupp-Vorstandschef Heinrich Hiesinger den Plan für die Stahl-Allianz zu den bisher verabredeten Bedingungen kritisiert, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vorab aus ihrer Montag-Ausgabe.

Während Thyssen-Krupps Hüttenwerke ihre Gewinne kräftig steigerten, entwickele sich der designierte Partner Tata Steel Europe zuletzt schwach. Darüber habe sich auch der Thyssen-Krupp-Großaktionär Cevian unglücklich gezeigt. Sein Vertreter im Thyssen-Krupp-Aufsichtsrat, Jens Tischendorf, habe im April an Mitaufsichtsräte ...

