Der Countdown bis zu der offiziellen Feier des Jazz™ Apple Anniversary Day hat mit einer besonderen Festlichkeit am 31. Mai, in Tokio begonnen. Der Vorsitzende der Japan Anniversary Association, Kiyoshi Kase, überreichte dem Landesleiter von T&G Global für Japan, Tatsuya Kakemoto, ein Zertifikat, um den neuen Tag auf einer Veranstaltung offiziell zu kennzeichnen, die in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...