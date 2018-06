"Die Welt" (Montag) schreibt zu Seehofer und das Asylrecht:

"Wenn Innenminister Horst Seehofer am Dienstag seinen Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebung vorstellt, dann kommt es weniger darauf an, wie die Ankerzentren aussehen oder was mit Asylbewerbern passiert, die eine falsche Identität angeben. Dieser Plan muss vor allem eine Antwort geben: Wie können Gerichtsverfahren nicht nur beschleunigt, sondern bald überflüssig werden. Deutschland muss dahin kommen, dass eine Ablehnung ist, was sie ist: eine Ablehnung. Das BAMF muss endlich die Autorität werden und haben, letztgültige Urteile zu sprechen. Dazu müssen rechtssichere Verfahren entwickelt werden. Das mag vor dem Hintergrund der derzeitigen Krise des BAMF vielleicht visionär klingen, aber das muss das Ziel sein."/al/DP/men

