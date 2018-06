'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Eklat beim G-7-Gipfel:

Die Epoche der G 7 - so wie wir sie kannten - hat in diesem Jahr im beschaulichen Québec ein Ende gefunden. Der Gipfel zeigt, dass Deutschland und die Europäer neue Allianzen brauchen werden, wenn sie in Zukunft ihre Interessen durchsetzen wollen. War früher die Grenze zwischen Westen und Osten klar gezogen, ist heute alles verschwommener. Die Kunst ist, diese Herausforderung mutig anzunehmen./al/DP/zb

AXC0016 2018-06-11/05:35