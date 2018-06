Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Montag (17.00 Uhr) in Berlin mit den Spitzen internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen zusammen. Themen dürften der G7-Gipfel vom Wochenende in Kanada sein, die derzeitigen Handelsstreitigkeiten der USA mit der EU oder China sowie die wirtschaftlichen Entwicklungen weltweit. Merkel berät sich regelmäßig mit diesem Kreis. An dem Treffen nehmen unter anderem IWF-Chefin Christine Lagarde teil sowie Weltbank-Präsident Jim Yong Kim und OECD-Generalsekretär Angel Gurría. Lagarde hatte auch wiederholt den hohen deutschen Exportüberschuss kritisiert./rm/DP/men

AXC0025 2018-06-11/05:49