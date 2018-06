Die goldenen Zeiten für Handyläden in den Innenstädten sind vorbei. Am härtesten sortiert der spanische Mobilfunkkonzern Telefónica in seinen O2-Shops aus.

Telefónica machte kurzen Prozess. Sieben Stunden brauchten die Möbelpacker, um den Shop der Premiummarke O2 mit all seinen blau-weißen Theken, Regalen und Leuchtreklamen auszuräumen. Zurück blieben die Chefs und zehn wütende Mitarbeiter, die sich vor dem leeren Ladenlokal am Berliner Platz in der Bottroper City zur Mahnwache versammelten und mit selbst designten Plakaten protestierten. "Mega Data, Mega Digital, 0 Moral", schimpfen sie über die O2-Geschäftsführer im fernen München und erklären Passanten mit Tränen in den Augen, was passiert ist: "O2 macht dicht und entlässt uns in die Arbeitslosigkeit."

Die Schuldigen hatten die Mitarbeiter längst ausgemacht: Manager in der Münchner Telefónica-Zentrale mit Vorstandschef Markus Haas an der Spitze seien verantwortlich dafür, dass der etablierte Handyladen in Bottrop seine Türen schließen muss. Ähnliche Szenen spielten sich in den vergangenen Monaten in Gladbeck, Duisburg, Limburg, Montabaur, Bergheim und Recklinghausen ab.

Die goldenen Zeiten für Mobilfunkshops sind vorbei. Alle Mobilfunkbetreiber - auch die Telekom und Vodafone - leiten ihren Vertrieb auf digitale Kanäle um. An die Spitze will sich Telefónica setzen. "Wir wollen digitaler Champion werden", kündigte Deutschlandchef Haas kürzlich bei der Vorlage seiner Mittelfristplanung an. Das neue Programm mit dem plakativen Namen Digital4Growth soll helfen, mehr Kunden über die Onlinekanäle zu gewinnen. Telefónica kann dadurch Prämien sparen, die Händler für die Akquise von Neukunden und Vertragsverlängerungen bekommen. "Die Interaktion mit den Kunden soll einfacher, schneller und besser werden", verspricht ...

