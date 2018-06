Für die EU-Staaten geht es beim G7-Prozess nicht nur um die konkreten Sachfragen, sondern darum, ob sie in wichtigen internationalen Foren ein Mitspracherecht haben. Noch ist dem so - doch das könnte sich bald ändern.

Nach dem G7-Gipfel in Kanada zeigten alle Finger auf den amerikanischen Präsidenten, der mit seiner unhöflichen, erratischen und brachialen Art alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Er habe den Prozess der G7 ad absurdum geführt. Das mag für den Moment stimmen, aber es liegt in europäischem Interesse, diesen Moment so kurz wie möglich zu halten. Die Position der europäischen Regierungen lautet zwar, inhaltlich nicht hinter die Vereinbarungen früherer Gipfel zurückfallen zu wollen. Es ist aber gut möglich, dass irgendwann die Frage ansteht, ob man wirkungslos an erreichten Gemeinsamkeiten festhalten möchte oder überhaupt weiter eine Stimme im internationalen Ordnungsdiskurs haben wird. Denn ohne die USA ist das Format G7 politisch wertlos. Auch deshalb kann der amerikanische Präsident so auftreten, wie er es wieder demonstriert hat.

Dabei wird gerne übersehen, dass es auch die politischen Versäumnisse der anderen Staaten, insbesondere der EU-Staaten sind, die Trump überhaupt erst in die Lage versetzen, so handeln zu können. Denn er weiß, dass die EU-Staaten auf die USA angewiesen sind, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Er weiß, dass die EU über keine Abschreckungskraft verfügt. Er weiß, dass der Zugang zum amerikanischen Markt und zum Dollar für alle europäischen Unternehmen an erster Stelle steht. Deswegen konnte er das Iran-Abkommen ja auch von Washington aus kippen; die europäischen Unternehmen ziehen sich - entgegen dem Willen ihrer Regierungen - schon zurück.

Es ist also die Schwäche der einen und die Stärke des anderen, die ...

