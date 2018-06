Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Die am Wochenende bekannt gewordenen Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz für eine neue EU-Arbeitslosenversicherung stoßen in der Union auf Kritik. "Einen neuen Finanztopf und mehr Bürokratie braucht die EU dafür nicht", sagte die für Europa-Politik zuständige stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Katja Leikert, in einem Interview. "Grundsätzlich sind die EU-Mitgliedstaaten für die Arbeitslosenversicherung zuständig". (FAZ S. 15)

AUTOMOBILBRANCHE - Angesichts des drohenden Handelskrieges mit den USA und des Dieselskandals, zeigt sich Bernhard Mattes, Präsident des Automobilverbandes VDA, in einem Interview "sehr besorgt". "Die Automobilindustrie ist von enormer Bedeutung für Deutschland. Wir haben Verantwortung für 800.000 Beschäftigte. Gleichzeitig müssen wir Fehler der Vergangenheit aufarbeiten - das packen wir an". "Ich bin weiterhin für freien und fairen Handel und sehe die Lösung in der Fortsetzung der Verhandlungen." Deshalb setzt er auf eine Abschaffung der Zölle. (SZ S. 16)

BREITBANDAUSBAU - Mit zwölf statt nur vier Milliarden Euro und weniger Kontrollen will Infrastrukturminister Andreas Scheuer das Hochgeschwindigkeitsinternet in Deutschland fördern. Durch die Pläne droht eine Verschwendung von Steuergeldern. (Handelsblatt S. 10)

SCHUFA - Für die Bonitätsauskunft Schufa bringt die neue europäische Datenschutzverordnung DSGVO einige Unbill. Denn gleich mehrere Paragrafen der Datenschutznovelle stören Geschäftsmodelle der Wirtschaftsauskunftei, die alle letztlich unter der Prämisse "Auskünfte sind kostenpflichtig" laufen. Bislang gilt: Wer eine schnelle elektronische Auskunft zu allen Daten benötigt, die die Schufa über die jeweilige Person speichert, der muss zahlen. Diese Praxis jedoch hat nun die Aufmerksamkeit der zuständigen Datenschützer erregt: Die Geschäftspraktiken der Schufa werden laut Informationen von Welt aktuell vom hessischen Landesdatenschutz geprüft. (Welt S. 11)

BREXIT - Die deutsche Wirtschaft verlangt endlich Klarheit über das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit. Die Verbände empfehlen den Unternehmen, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. (Handelsblatt S. 8/Welt S. 12)

ASYL - In der Debatte über eine Reform des europäischen Asylrechts hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für einheitliche Standards in ganz Europa ausgesprochen. "Das deutsche Asylrecht ist finanziell mit Abstand das weitgehendste", sagte er in einem interview. Es müssten "andere Standards sein als in Deutschland". (FAZ S. 4)

BANKEN - Elke König, Europas oberste Bankenabwicklerin und Chefin des europäischen Single Resolution Board (SRB), erwartet, dass die zusätzliche Kreditlinie für ihren Fonds bald beschlossen wird. "Mit nochmals 60 Milliarden Euro kann ich leben", sagte sie in einem Interview. Zudem fordert sie eine gemeinsame Einlagensicherung im Euroraum. (FAZ S. 17)

